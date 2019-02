«Am meisten Angst» müsse die Revisionsgesellschaft KPMG haben, hält Kunz fest. «In der Praxis geht ein Unternehmen in solchen Fällen eigentlich immer gegen die Revisionsgesellschaft vor. Dort ist am meisten Geld vorhanden.» Bei den verantwortlichen Personen der Postauto Schweiz AG hingegen könne die Post «wohl nur wenig Geld aus deren Privatvermögen holen».

Der Verzicht, einen Verantwortlichkeitsprozess einzuleiten, könne aber zum Bumerang werden, schrieb Christoph D. Studer, Partner der Wirtschaftskanzlei Probst Partner AG in Winterthur und Zürich, in einem Blogbeitrag, in Anlehnung an Post und Raiffeisen. Wirkten Personen am Entscheid mit, welche selber betroffen sein könnten, «besteht ein erhebliches Risiko, dass der verzichtende Verwaltungsrat selber haftbar wird». Studer berät Kaderleute in Organhaftpflichtfällen.

Kunz sieht trotzdem keine Gefahr für Schwaller. «Der Verwaltungsrats-Präsident muss nachweisen, dass er sein Möglichstes getan hat, um den Schaden zu minimieren», sagt er. «Dazu genügt wohl die blosse Klageandrohung.» Und ein Gutachten einer Zürcher Wirtschaftskanzlei, die der Post empfehle, keine Klagen zu machen.