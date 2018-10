Die Delegierten der CVP Schweiz trafen sich am Samstagmorgen in Luzern. CVP-Präsident Gerhard Pfister, der gegen seinen Willen als möglicher Nachfolger gehandelt wird, hat die auf Ende Jahr zurücktretende Bundesrätin Doris Leuthard als eine der stärksten Persönlichkeiten gewürdigt, die es je in der Landesregierung gegeben habe. Mit ihr habe die CVP faktisch zwei Sitze im Bundesrat gehabt.