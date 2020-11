CVP-Nationalrat Martin Candinas soll 2023 «Höchster Schweizer» werden

Da die Vizepräsidentinnen und -Präsidenten jährlich nachrücken, würde Candinas den Nationalrat 2023 präsidieren.

Laut einer Mitteilung seiner Partei will sich Candinas in seiner Rolle als Vizepräsident für eine «lösungsorientierte Konsenspolitik» einsetzen. «Gerade in einer Zeit, in der die Polarisierung zunimmt, sind der Austausch und das gegenseitige Zuhören wichtiger denn je», lässt sich Candinas zitieren.