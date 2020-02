Crypto-Affäre: Jetzt äussert sich der ehemalige Geheimdienst-Chef Regli zur Untersuchung

Peter Regli hat beharrlich geschwiegen, seitdem die «Rundschau» vergangene Woche die Affäre um die Zuger Chiffriergeräte-Herstellerin Crypto AG ins Rollen gebracht hat. Er war zwischen 1991 und 1999 Chef des schweizerischen Nachrichtendienstes. Es war in seiner Amtszeit, als der Verdacht gegen die Crypto AG erstmals öffentlich wurde. Die Bundespolizei leitete damals eine Untersuchung ein, die aber versandete. Heute stellt sich die Frage: Wusste Peter Regli, dass sich die Crypto AG im Besitz der Geheimdienste CIA und BND befand und unter deren Anweisung manipulierte Chiffriergeräte in der ganzen Welt verkaufte?

«Grosses Vertrauen» in die Aufsicht

Die Redaktion CH Media erreicht Peter Regli am Donnerstagmorgen telefonisch. Er lässt durchblicken, dass er mit vielem, was in den vergangenen Tagen berichtet worden ist, nicht einverstanden ist. Doch zu Details will er sich nicht öffentlich äussern. Regli kündigt aber an, er werde im Rahmen der Untersuchung der parlamentarischen Geheimdienstaufsicht aussagen, sollte er angefragt werden: «Wenn ich von der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) aufgeboten werde, bin ich bereit, zu kooperieren. Ich habe grosses Vertrauen in die Arbeit der GPDel.» Er habe nur gute Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem Gremium in den Neunzigerjahren. Die Delegation schaue dem Nachrichtendienst auf die Finger, sei für dessen Führung aber auch eine wichtige Ansprechpartnern.