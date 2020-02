Crypto-Affäre: Geschäftsprüfungsdelegation eröffnet Untersuchung

(lfh/rwa) Die GPDel hat an ihrer Sitzung vom Donnerstag beschlossen, umgehend eine formelle Inspektion an die Hand zu nehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Wie die Reaktionen in der Öffentlichkeit und Politik zeigten, würde die durch den Bundesrat angekündigte Untersuchung durch alt Bundesrichter Niklaus Oberholzer nicht genügen.

Die GPDel will insbesondere die Berührungspunkte von Bundesstellen mit den ausländischen Nachrichtendiensten untersuchen. Ebenfalls geklärt werden soll, ob und inwieweit der Bundesrat über die Sachlage informiert war. Die ersten Anhörungen sollen bereits diesen Monat beginnen. Wann erste Resultate vorliegen, lässt die GPDel offen.