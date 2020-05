Coronakrise: So zufrieden ist die Schweizer Bevölkerung mit dem Bundesrat – Berset ganz vorne

Es ist ein Phänomen, das sich zurzeit in ganz Europa beobachten lässt: In der Krise scharen sich die Bürgerinnen und Bürger hinter ihre Regierungen und Staatschefs. So hat etwa Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, die seit der Flüchtlingskrise 2015 in ein Umfragetief steckte, seit Beginn der Pandemie stetig zugelegt - jetzt ist gemäss «Spiegel»-Umfrage wieder eine Mehrheit (56 Prozent) zufrieden mit Merkel. Auch Emmanuel Macron in Frankreich und Giuseppe Conte in Italien haben an Unterstützung gewonnen. Den Europa-Rekord hält der österreichische Kanzler Sebastian Kurz: 80 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden. «Sensationell» sei das, schrieb die Zeitung «Österreich».