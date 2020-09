Coronafälle steigen wieder an: BAG meldet 370 neue Infektionen

(dpo) Am Dienstag meldete das Bundesamt für Gesundheit BAG noch 216 neue laborbestätigte Coronafälle, am Montag 163. Mit den bis heute Mittwoch gemeldeten 370 Neuansteckungen haben sich in der Schweiz und Liechtenstein inzwischen total 42'763 Personen mit dem Coronavirus angesteckt.

Weiter verzeichnet das BAG am Mittwoch 9 neue Hospitalisierungen in den letzten 24 Stunden, dafür aber keinen neuen Todesfall. Damit sind in der Schweiz und in Liechtenstein bislang 1727 wegen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.