Corona-Virus: Wie die SVP Profit aus der Situation schlagen will

70'000 Menschen fahren als Grenzgänger jeden Tag aus Italien in die Schweiz zur Arbeit. Auch sonst ein Politikum, sind sie spätestens jetzt, mit Ausbruch des Corona-Virus in Italien, eine potenzielle nationale Gefahr. Zumindest aus Sicht einiger Politiker.

Das rechtskonservative Lager nutzt die neuste Virus-Welle deshalb gezielt für seine Botschaften. So schreibt der Ex-Nationalrat Christoph Mörgeli (SVP) auf Twitter: «130 Menschen in Norditalien sind vom Corona-Virus infiziert. 70000 Norditaliener pendeln täglich in die Schweiz. Die Personenfreizügigkeit ist falsch. Jetzt erst recht: Ja zur Begrenzungsinitiative!»