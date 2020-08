Corona sorgt für eine Demokratie-Krise: Die Initiativen sterben gleich reihenweise

Oft haben die Menschen aber auch einfach andere Sorgen, als sich um Initiativen und Referenden zu kümmern. Viele fürchten um ihren Job. Zudem fehlen die grossen Anlässe wie Festivals und Messen, an denen früher Unterschriften zu Tausenden zusammenkamen. Sammeln Komitees vor Geschäften, werden sie weggewiesen. Sie sind nicht gerne gesehen an Shopping-Eingängen. Sie vertreiben die wenigen Kunden.

Wer heute öffentlich Unterschriften für eine Initiative oder ein Referendum sammelt, bleibt meist isoliert stehen. Kaum jemand geht auf Nahdistanz zu Politaktivisten in Masken, die Kugelschreiber und Papierbrett im Zehn-Minuten-Takt desinfizieren. So, wie es das Schutzkonzept vorsieht.

«Die direkte Demokratie wurde vom Virus angesteckt»

Alle anderen stecken in der Krise. Es hat ein Initiativ-Sterben eingesetzt. «Mit der Pandemie wurde auch die direkte Demokratie vom Virus angesteckt», sagt Oswald Sigg, Ex-Bundesratssprecher. Die Initiative Mikrosteuer, die er mitinitiierte, ist betroffen. «Wir sind ratlos», sagt er. «Die Face-to-Face-Demokratie ist völlig eingebrochen. Es wird schwierig, die Initiative ins Ziel zu bringen.»

Viele zogen die Konsequenzen. Die EDU stoppte ihre Initiative Neufinanzierung der Pflege am 8. August still und leise. Abgebrochen wurde die Sammeltätigkeit auch bei der Initiative für eine generationengerechte Altersvorsorge. Und schon Ende Juni hatte das Komitee um SVP-Nationalrat Franz Grüter die Initiative für ein E-Voting-Moratorium gestoppt.

«Die direkte Demokratie nimmt massiv Schaden»

Für Oswald Sigg hat das Folgen. «Ursprünglich hat die Volksinitiative Ende des 19. Jahrhunderts die damalige direkte Demokratie vollendet», sagt er. «Jeder Bürger und später jede Bürgerin sollte eine Initiative mit lancieren können. Das war die Essenz und der Kern der direkten Demokratie. Sie nimmt nun massiv Schaden.»