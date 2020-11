Corona-Impfung erst im Herbst 2021? Wieso es trotz Fortschritten noch so lange dauern könnte

Eine weitere wichtige Frage: Wird der Bund auch mit dem Duo Pfizer/Biontech einen Vertrag abschliessen? Das BAG gibt sich dazu zugeknöpft. «Wir sind nach wie vor mit verschiedenen Herstellern in Kontakt», sagte Kuster.

Die grosse Quizfrage lautet: Wann werden in der Schweiz die ersten Personen gegen Covid-19 geimpft? Stefan Kuster mahnt zur Vorsicht. Für eine Prognose, wann in der Schweiz ein sicherer Impfstoff zur Verfügung stehe, sei es noch viel zu früh, sagte der Leiter der Sektion übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Die Impfung schützt zu mehr als 90 Prozent vor einer Ansteckung mit Covid-19: Die Börsen haben gejubelt über die Medienmitteilung des US-Pharmakonzerns Pfizer und dessen deutschen Partner Biontech. Die Covid-19-Taskforce des Bundes hingegen dämpft die Euphorie. Es sei allergrösste Vorsicht angebracht, viele Aspekte dieses Zwischenergebnisses seien noch unklar, sagte Taskforce-Vizepräsidenten Samia Hurst am Dienstag vor dem Medien in Bern.

Diese Dosen könnten von einzelnen Staaten abhängig von der Bevölkerungszahl bestellt und bei erfolgreicher Zulassung bezogen werden, schrieb das Bundesamt für Gesundheit damals. Für EU-Nichtmitglieder, also EWR- und EFTA-Staaten, werde Schweden die Dosen bestellen und gewinnfrei an die entsprechenden Länder weiterverkaufen. Es wäre also gut möglich, dass sich die Schweiz beim EU-Vertrag mit Pfizer/Biontech erneut anschliesst.

Interessant dabei: Im Gegensatz zu Astrazeneca und Pfizer hat Moderna für ihren Impfstoff keinen Antrag auf eine Zulassung in der Schweiz gestellt. Dieser Schritt stehe nun jedoch unmittelbar bevor, wie CH Media erfahren hat. Moderna werden in Kürze einen Antrag einreichen. Die US-Firma wollte auf Anfrage keine Stellung dazu nehmen.

Fest steht: Hinter den Kulissen arbeiten Bund und Kantone schon seit längerer Zeit an einer Corona-Impfstrategie. Dabei werden verschiedene Szenarien durchgespielt. Diese hängen auch davon ab, wie viel Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Wer Priorität geniessen wird, liegt für Kuster auf der Hand: Die Risikogruppen und deren Umfeld.

Die Kantone erarbeiten derzeit verschiedene Szenarien, sagte der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen an der Medienkonferenz. Müsse ein Impfstoff auf -70 Grad gekühlt werden, so würde dies über Impfstoffzentren geschehen müssen. Denn Arztpraxen und Apotheker sind in der Regel nicht mit solchen Kühlgeräten ausgerüstet. Daher brauche es eine eigenständige Logistik, sagte Steffen. Dies führe lokal zu einer zusätzlichen Herausforderung.

Auch das Bundesamt für Gesundheit arbeitet derzeit an diesen Fragen. Sobald ein gekaufter Impfstoff von Swissmedic zugelassen worden sei, müsse dieser in die Schweiz transportiert und gelagert werden, sagt eine Sprecherin. Danach beginne die Verteilung in die Kantone. Das BAG plane die logistischen Prozesse gemeinsam mit dem Verteidigungsdepartement und den Kantonen.

Derzeit laufen Vorbereitungen bezüglich Lagerungs- und Transportkapazitäten. Auch das BAG sagt, dass die Kühlkette der Impfstoffe sichergestellt werden müsse. Transport, Lagerung und Verteilung würden wesentlich vom jeweiligen Impfstoff abhängen.