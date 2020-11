Corona-Ausbruch in Coop-Grossbäckerei im Aargau: 45 Angestellte infiziert

(rwa) Rund 600 Personen produzieren in der schweizweit grössten Bäckerei täglich Hunderttausende Brote, Kuchen, Torten oder auch Rouladen. Pro Jahr sind das 60'000 Tonnen Brot und Backwaren. Wie die SRF-Sendung «Kassensturz» nun publik macht, ist es in dem Grossbetrieb zu einem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Bislang seien 45 Angestellte positiv auf das Virus getestet worden, bestätigt Coop-Sprecherin Rebecca Veiga in der Sendung. Die Grossbäckerei sei überdurchschnittlich stark von Corona betroffen.

Gegenüber «Kassensturz» werfen mehrere Angestellte dem Betrieb vor, die Schutzmassnahmen zu wenig streng durchzusetzen: