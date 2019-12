Cool, cooler, Sommaruga: Bundespräsidentin beatboxt mit Steff La Cheffe!

Die neue Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und der neue Ständeratspräsident Hans Stöckli haben am Donnerstag in Biel mit geladenen Gästen und der Bevölkerung ihre Wahl in die hohen Ämter gefeiert. Dabei hinterliess die Bundespräsidentin einen bleibenden Eindruck – auf der Bühne mit Rapperin Steff La Cheffe.