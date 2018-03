Was ziemlich exakt dem Schlussresultat entspricht. Sie waren während der heissen Phase des Abstimmungskampfs auf Reisen. Wie nahmen Sie die Billag-Hysterie aus der Ferne wahr?

Als ich abreiste, startete die No-Billag-Kampagne gerade in aller Heftigkeit. In der Antarktis war ich dann während fünf Wochen offline. Als ich wieder auftauchte, war das Klima plötzlich ein völlig anderes. Die Initianten wurden für ihren mangelhaften Plan B kritisiert, die Nachrichtenagentur SDA war in der Krise und es hatte sich eine umfassende medienpolitische Diskussion entwickelt.

Können Sie erklären, wie es zu dieser 180-Grad-Wende kam?

Eigentlich entspricht dies dem normalen Schema bei Volksinitiativen: Der Zuspruch nimmt ab, sobald die Schwächen einer Idee zutage treten. Speziell war dieses Mal, dass die Medien selber auch Akteure waren. Der Publizist Kurt W. Zimmermann etwa zeuselte mit der These, dass unzufriedene Stimmbürger ein taktisches Ja einlegen werden, was sich im Rückblick klar als falsch erwies. Bemerkenswert war das starke Engagement von Organisationen der Zivilgesellschaft auf der Seite der Gegner. Generell setzten sich die Menschen im Land sehr intensiv mit der Vorlage auseinander: Laut GFS-Umfrage gab es am Ende nur noch zwei Prozent Unentschlossene. In dieser Deutlichkeit habe ich das noch nie gesehen.