Das Milizsystem ist das Fundament der Schweiz. Doch es hat zu kämpfen: Die Hälfte der Gemeinden tut sich schwer damit, ihre Gemeinderäte zu besetzen. Da das Problem chronisch ist, hat der Schweizerische Gemeindeverband 2019 zum Jahr der Milizarbeit ausgerufen. Das soll frischen Wind bringen für die Lokalpolitik und auf ihre Probleme aufmerksam machen. In diesem Zusammenhang ist diese Woche auch das Buch Milizarbeit in der Schweiz erschienen. Projektleiter war Markus Freitag, Politikwissenschafter an der Uni Bern. Es vermittelt einen tiefen Einblick ins Milizland Schweiz – und liefert Antworten auf eine ganze Reihe von Fragen. 1800 Miliztätige in Exekutiven, Legislativen und Kommissionen aus 75 Gemeinden mit 2000 bis 30 000 Einwohnern sind dafür befragt worden.

1. Wie viele Schweizer engagieren sich in einem Milizamt?

In den 2212 Gemeinden sind es um die 100 000, schätzen die Autoren von «Milizarbeit in der Schweiz». Die meisten – 70 000 – sitzen in lokalen Kommissionen. 17 000 sind Mitglieder eines Gemeindeparlaments, 15 000 in der Exekutive tätig.

2. Was sind das für Menschen?

Der durchschnittliche Miliztätige ist zwischen 40 und 64 Jahre alt, männlich, weist einen hohen sozialen Status aus und ist in seiner Gemeinde verwurzelt und gut vernetzt. Beinahe die Hälfte hat einen tertiären Bildungsabschluss, also etwa eine Universität oder eine Fachhochschule besucht. Personen mit einer Berufslehre machen einen Viertel aus. Zwei Drittel haben in ihrem Beruf eine Kaderfunktion inne. 70 Prozent verfügen über ein Haushaltseinkommen zwischen 6001 und 14 000 Franken.

3. Wie hoch ist der Frauenanteil?

Er beträgt ungefähr einen Drittel, und zwar sowohl in der Exekutive, der Legislative als auch in den Kommissionen. Damit machen in den Gemeinden etwa gleich viele Frauen Politik wie im Nationalrat; dort sind es 31,5 Prozent. Im Ständerat liegt die Quote mit derzeit 13,3 Prozent deutlich tiefer.

4. Welche Parteien sind in Schweizer Gemeinden am stärksten vertreten?

Die Bürgerlichen dominieren klar, wobei keine Partei stärker ist als die FDP. Etwa gehört ihr rund jeder vierte Exekutivpolitiker auf Gemeindeebene an. Dahinter folgen CVP (16) und SVP (15). Die SP kommt auf 13 Prozent, ist in den Legislativen aber zweitstärkste Kraft. Kaum eine Rolle spielen BDP, Grüne und GLP. 18 Prozent der Miliztätigen geben an, kein Mitglied einer politischen Partei zu sein. Die Parteilosen finden sich vor allem in den kleinen Gemeinden.