Christoph Mörgeli, der 2015 die Wiederwahl in den Nationalrat verpasste, möchte im Herbst wieder in die grosse Kammer. «Ja, ich habe mich diese Woche um einen Sitz auf der Nationalratsliste beworben», bestätigt Mörgeli auf Anfrage von SonntagsBlick.

Anfang Woche hat der heutige «Weltwoche»-Journalist der SVP des Kantons Zürich seine Ambitionen in einem Brief mitgeteilt. Bestärkt in seinem Beschluss, es nochmals zu versuchen, hat ihn das aktuelle Formtief seiner Partei. «Mein Entscheid zur Wiederkandidatur hängt eng zusammen mit dem schlechten Abschneiden der Zürcher SVP anlässlich der letzten Kantonsratswahlen», heisst es im Schreiben.

Ob die SVP-Wähler bereit sind, Mörgeli nochmals ins Bundeshaus zu senden? In jedem Fall muss er zuerst parteiintern zwei Hürden nehmen. Am 21. Mai brütet der Vorstand der kantonalen SVP über die Kandidatenliste, eine Woche später findet dann die entscheidende Delegiertenversammlung statt.