Christoph Blochers Tochter Magdalena Martullo hat keine Ambition auf ein Amt im Parteileitungsausschuss. "Sie will nicht, obwohl sie eine starke Kraft wäre", sagte der SVP-Gründer und Chefstratege der Partei, Christoph Blocher, in einem Interview mit dem "Blick" vom Dienstag.

Der 77-Jährige erklärte, dass eine Verjüngung an der Spitze der SVP nötig sei. Wie lange er selber noch an der Spitze der Partei mitwirken will, ist offen. Die Strategie für die Wahlen 2019 stehe bereits fest, sagte er.

Blochers Tochter und Chefin des Chemie-Unternehmens EMS ist seit 2015 Bündner SVP-Nationalrätin. Die 48-Jährige gehört der weiter gefassten 28-köpfigen Parteileitung als Verantwortliche für die Wirtschaftspolitik an. Sie wurde parteiintern bereits als spätere mögliche Bundesrätin gehandelt.