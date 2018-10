Er trug dasselbe gestreifte Hemd, dieselbe graue Hose, dieselben Socken in Sandalen, vielleicht sogar dieselben Fussfesseln wie beim letzten Gerichtstermin im April. Er sprach laut, weil sein Hörgerät defekt ist, sein Tonfall hingegen war deutlich gemässigter als auch schon. Vielleicht, weil der Richter schon präventiv mit Ordnungbussen gedroht hatte, sollte sich jemand im Gerichtssaal nicht benehmen.

U.B., verurteilter Sexualstraftäter aus dem Aargau, kämpft gegen seine Verwahrung. Aktuell vor dem Walliser Kantonsgericht, im selben Raum, wo er im Frühling ausgerastet war und abgeführt werden musste – nach der Anhörung vor dem Straf- und Massnahmenvollzugsgericht. Dieses hatte später das schriftliche Urteil veröffentlicht: U.B. sei untherapierbar, die 2012 angeordnete stationäre Massnahme bringe nichts, der Mann sei zu verwahren.

Sicher fünf Vergewaltigungen

Im Aargau ist U.B. (69), Heimatort Beinwil am See, unter der Bezeichnung «Chloroform-Unhold» bekannt. In den Jahren 1977 bis 1979 stieg er über 50 Mal in Häuser der Region ein; in Brugg, im Wynental, im Freiamt. Er kundschaftete aus, wo Teenagermädchen wohnen und suchte sie nachts in ihren Schlafzimmern heim. Dort betäubte er sie mit Wattebäuschen, die er in Trichloräthylen tauchte. Es kam zu mindestens fünf Vergewaltigungen und zu weiteren sexuellen Handlungen.