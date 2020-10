Chefunterhändlerin: Livia Leu soll es beim Rahmenabkommen richten

(rwa) Livia Leu, heute Botschafterin in Paris, übernimmt ab sofort die Direktion für europäische Angelegenheiten (DEA) und wird Chefunterhändlerin für die Verhandlungen mit der EU. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Die Wachablösung war bereits im Vorfeld durchgesickert. Der Bundesrat werde in den nächsten Wochen die Position der Schweiz festlegen und mit der EU die Diskussion über die Lösung der noch offenen Punkte aufnehmen, heisst es in der Mitteilung des Aussendepartements (EDA).

Der bisherige Direktor der DEA, Staatssekretär Roberto Balzaretti, tauscht mit Leu die Rollen und wird neu Botschafter in Paris. In einer Mitteilung dankt der Bundesrat ihm für seine «kompetente Arbeit» als EU-Chefunterhändler. «Roberto Balzaretti handelte 2018 den nun vorliegenden Entwurf für das Institutionelle Abkommen aus, der es ermöglichte, auf einer konkreten Basis eine innenpolitische Diskussion zu führen», heisst es weiter.