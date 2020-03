CEO Norbert Patt erklärt, weshalb die Titlis-Bahnen nochmals Gäste ins Skigebiet liessen: «Der Bund hat unklar kommuniziert»

Am Samstagabend um 17 Uhr war Schluss: Die Titlis-Bahnen haben die Skisaison beendet – so früh wie noch nie und auf Druck von Bundesrat Alain Berset. Als eines der wenigen Skigebiete war der Titlis am Samstag noch geöffnet. Berset bezeichnete dies am Radio nach den Einschränkungen, die der Bund am Freitag wegen des Corona-Virus verordnet hatte, als illegal. Gegenüber unserer Zeitung erklärt Norbert Patt, CEO der Titlis-Bahnen, weshalb sein Unternehmen noch geöffnet war – und was die Einstellung des Betriebs für die Titlis-Bahnen bedeutet. Am Samstag war der letzte Skitag am Titlis. Wie war die Stimmung?

Norbert Patt: Ich war heute selber nochmals auf den Skis. Die Stimmung unter den Skifahrern war sehr speziell. Einerseits waren sie froh, nochmals fahren zu können. Andererseits waren sie traurig, dass die Saison nun vorbei ist. Es waren trotz des durchzogenen Wetters nochmals viele Leute unterwegs, schätzungsweise 4000 Personen. Das sind etwa 25 Prozent weniger als an einem normalen Wochenende. Und wie ist die Stimmung unter den Mitarbeitern? Getrieben vom Einbruch des internationalen Geschäfts waren wir schon lange daran, Szenarien für einen Minimalbetrieb zu erarbeiten. Deshalb wurden wir nicht komplett überrascht. Aber man muss sich das schon vorstellen: Normalerweise herrscht im April, Mai und Juni Hochbetrieb. Dass der Betrieb zusammengefahren wird, war uns klar. Doch nun herrscht kompletter Stillstand. Das hat schon sehr viele Mitarbeiter verängstigt, was ja verständlich ist. Weshalb haben Sie die Anlagen trotz des Verbots durch den Bundesrat am Samstag nochmals geöffnet? Das war eine schwierige Situation, der Bund hat unklar kommuniziert. Wir hatten am Freitag eine Verwaltungsratssitzung, an der auch zwei Juristen teilnahmen. In der Verordnung des Bundesrats heisst es klar, dass ein Skibetrieb möglich ist. Schliesslich ist ein Skibetrieb keine Veranstaltung, zudem unterstehen wir dem Bundesamt für Verkehr und sind somit ein Verkehrsbetrieb. Wir haben uns an die Verordnung gehalten, Bundesrat Berset hat dann aber etwas anderes gesagt, nämlich, dass auch der Skibetrieb eingestellt werden muss.