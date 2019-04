Familien unternehmen, unbehelligt vom Auto, eine Velotour. Hauptstrassen mutieren zu Rollschuh-Fahrbahnen. Spaziergänger nehmen den Asphalt in Beschlag, ohne dass in ihren Ohren Motorenlärm dröhnt: Die drei autofreien Sonntage im Jahr 1973, eine Folge der Erdölkrise, haben sich im kollektiven Gedächtnis der Schweiz eingebrannt.

Zuletzt lehnte das Volk im Jahr 2003 eine Initiative für einen autofreien Sonntag pro Jahreszeit deutlich ab. 2008 scheiterten die Grünen mit dem gleichen Anliegen im Parlament. Jetzt, in einer Zeit, in der die Klimadebatte die Agenda dominiert, nimmt Cédric Wermuth einen neuen Anlauf. In der abgelaufenen Session hat der Aargauer SP-Nationalrat eine Motion eingereicht, in der er einen autofreien Sonntag pro Jahreszeit verlangt. Alle öffentlichen Plätze und Strassen, inklusive Autobahnen, sollen für Autos tabu sein. Stattdessen könnten sich dort die Bürger verschiedensten Freizeitaktivitäten widmen und eigentliche Volksfeste veranstalten.