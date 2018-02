100 Tage gab sich Ignazio Cassis Zeit, um sich in sein Amt einzuarbeiten, das Aussendepartement kennen zu lernen. 100 Tage wollte er sich zurücknehmen und lernen. 100 Tage blieb er allerdings nicht stumm: Er gab hier und dort ein kleines Interview und stellte sich der SVP im Albisgüetli.

«Cassis mag reden», stellte die Westschweizer Tageszeitung «Le Temps» diese Woche lapidar fest. Ein wenig hat man sich bereits an den neuen Aussenminister gewöhnt. An seine Strategie, die Bevölkerung über das Portemonnaie für die bilateralen Beziehungen zu begeistern. Daran, dass er in der Europapolitik lieber über Marktzugänge als institutionelle Fragen spricht.

Am Mittwoch hatte der Freisinnige seinen ersten grossen Auftritt in Bundesbern. Nach einer langen Bundesratssitzung informierte Cassis die Medien über die Neujustierung der Europapolitik. Über seine drei Reset-Knöpfe: den inhaltlichen, den strukturellen und den kommunikativen.

Nur einen Tag später lud er die Journalisten zum grossen 100-Tage-im-Amt-Event in seine Heimat, ins Tessin. Die Luft war nach dem mit viel Spannung erwarteten Mittwoch etwas draussen. Ursprünglich wollte Cassis in Lugano seinen neuen Monsieur Europa präsentieren, den Tessiner Roberto Balzaretti. Doch so lange liess sich die Personalie nicht geheim halten.

Nachhilfe dank Styropor

SP-Präsident Christian Levrat hatte Cassis nach der Eskalation des Streits mit der EU als «Praktikanten» betitelt. Der Tessiner nahm es als Kompliment: Ein Praktikant arbeite und schwebe nicht in theoretischen Sphären – und sei neugierig.

Wie ein wissbegieriger Praktikant wirkte er denn auch zu Beginn seines Auftritts an der Universität in Lugano. Er präsentierte Zahlen und Fakten zu seinem Aussendepartement und erklärte den Unterschied zwischen dem diplomatischen und dem konsularischen Dienst. Als hätte er – trotz zehn Jahren im Parlament – eine völlig neue Welt entdeckt.

Im Auditorium sassen nicht nur Journalisten, sondern auch Studenten der Universität Lugano. Es mag diesem Rahmen geschuldet gewesen sein, dass man sich zuweilen wie in einem Pro-Seminar fühlte.