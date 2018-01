Kein Vergleich mit "Lothar"

Zum Vergleich: 2016 waren im Schweizer Wald knapp fünf Millionen Kubikmeter Holz geerntet worden. Nach "Lothar" waren 13 Millionen Kubikmeter Holz angefallen.

Nach Einschätzung von Brunner dürften die wichtigsten Waldfunktionen, insbesondere die Schutzwaldfunktion, durch die Streuschäden wohl im ersten Moment nur örtlich beeinträchtigt sein. Unbekannt seien aber die Auswirkungen typischer Folgeschäden von Stürmen wie etwa dem verstärkten Borkenkäferbefall.

Vorerst stünden aber aufwändige und gefährliche Aufräumarbeiten an. Denn die umgefallenen oder geknickten Bäume könnten in der Regel nicht einfach liegen gelassen werden. Aus Sicherheitsgründen müssten sie vielerorts rasch geräumt werden, besonders in Lawinenhängen und Bachgerinnen, entlang von Verkehrswegen oder in vielbegangenen Erholungswäldern.

Weiter gelte es, der massenhaften Ausbreitung von Borkenkäfern auf geschwächten und absterbenden Bäumen ab dem Frühjahr zuvorzukommen. Und vor allem sollte das anfallende Holz auch aus Nachhaltigkeitsgründen sinnvoll genutzt werden.