Wintersturm Burglind fegte am Mittwoch mit bis zu 200 Stundenkilometern über die Schweiz und richtete einigen Schaden an. Auch wenn der Sturm an Stärke eingebüsst hat, vorbei ist die Gefahr noch nicht. Die Gefahrenkarte von MeteoSchweiz weist im Voralpenraum und Teilen der Kantone Baselland, Aargau, Solothurn und Zürich noch immer eine "erhebliche Gefahr" aus.