Juncker wurde am Vormittag von Bundespräsidentin Doris Leuthard und vom Gesamtbundesrat empfangen. Anschliessend führten die Delegationen der EU und der Schweiz offizielle Gespräche. In diesem Rahmen informierte Leuthard ihren Gast über den Entscheid des Bundesrats, die Weichen für den neuen Kohäsionsbeitrag zu stellen.

Die gesetzliche Grundlage dafür hat das Parlament bereits letztes Jahr verabschiedet. Ein Referendum dagegen wurde nicht ergriffen. Nun muss das Parlament noch den entsprechenden Kredit gutheissen. Dazu kann sich das Stimmvolk nicht äussern.

Das Gesetz lässt offen, wie das Geld genau eingesetzt werden soll. Der Bundesrat hat jedoch bereits angekündigt, einen Schwerpunkt bei Projekten in den Bereichen Berufsbildung und Migration zu setzen.

Abkommen unterzeichnet

Im Rahmen des Besuchs unterzeichneten die beiden Delegationen ausserdem das Abkommen zur Verknüpfung der CO2-Emissionshandelssysteme. Zudem war am Vortag in Brüssel ein Abkommen paraphiert worden, das den Schweizer Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf die Eurodac-Datenbank erlaubt. In weiteren Bereichen waren schon früher Fortschritte erzielt worden, in anderen steht ein Durchbruch laut Bundesrat kurz bevor.

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU haben sich verbessert. Das sagten Leuthard als auch Juncker.

"Wir haben heute feststellen können, dass wir Fortschritte gemacht haben", sagte Leuthard. Zum geplanten Rahmenabkommen stellte sie fest, dass beide Seiten dieses Abkommen wollten. Man habe aber zur Kenntnis genommen, dass noch Differenzen bestünden.

Abschluss im kommenden Frühjahr geplant

Juncker sprach von einem "Freundschaftsvertrag". Auch hier habe es Fortschritte gegeben. Diese seien aber noch nicht so, dass man darüber Auskunft geben könne. Geplant sei der Abschluss des Abkommens für das kommende Frühjahr.

Juncker äusserte sich auch zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Er sei froh, dass es gelungen sei, in Sachen Personenfreizügigkeit zu einer Lösung zu kommen, sagte er. "Alles bewegt sich in die richtige Richtung."

Zur Ostmilliarde betonte Leuthard, der Bundesrat verknüpfe diese nicht mit politischen Interessen. Er habe "im Lichte der gesamten guten Beziehungen" entschieden, weil sich die Situation positiv entwickelt habe.

Geplant sind zwei Rahmenkredite. Der eine im Umfang von 1,1 Milliarden Franken ist für Berufsbildungsprojekte vorgesehen. Der andere im Umfang von 200 Millionen Franken ist dem Bereich der Migration gewidmet. Er steht allen EU-Staaten offen.