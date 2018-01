Die EU steht vor dem Abschluss eines Freihandelsabkommens mit dem Mercosur?

Ich gehe davon aus, dass es zum Abschluss kommt. Und dann fallen für die EU-Staaten in Südamerika Zölle weg von 7 bis 35 Prozent.

Das gibt den Unternehmen in der EU einen Schub?

Ja. Im Rheintal haben wir einen Industriecluster für die Komponentenherstellung. Er befindet sich im Wettbewerb mit einem vergleichbaren Cluster im süddeutschen Raum. Beide wollen nach Südamerika expandieren. Es geht um rund 280 Millionen Konsumenten. Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir vorankommen. Sonst zügeln die Rheintaler irgendwann in die EU nach Baden-Württemberg.

Wo steht die Schweiz mit dem Mercosur?

Wir hielten bisher zwei Verhandlungsrunden im Efta-Kontext ab. Der Schweizer Chefunterhändler sagte mir, die Gespräche seien erfreulich konstruktiv verlaufen.

US-Botschafter Ed McMullen sagte in der «Weltwoche» zu einem Freihandelsabkommen mit der Schweiz: «Ich würde diese Tür nie zuschlagen, weil ich denke, dass grossartige Möglichkeiten bestehen.»

Es ist gut, wenn Botschafter McMullen das sagt, und ich stimme ihm zu. Er kennt die Schweiz. Er weiss: Sie ist bestens organisiert, gehört zu den Ländern mit den tiefsten Schulden und zu den innovativsten. Und wir sind fast vollbeschäftigt.

Er hielt auch fest, das Wunderbare an den Schweizern sei, dass sie «fair und objektiv» seien.

Wir sind keine Missionare – wir glauben nicht zu wissen, wie sich die Welt dreht. Wir sind klein, aber fein. Beweglich. Effektiv, effizient und politisch stabil. Das zählt. Botschafter McMullen sass kurz nach seiner Ankunft in der Schweiz hier in diesem Raum. Wir sprachen über die Vorteile der Schweiz.

Und was sagte er?

Dass es ihn interessieren würde zu erfahren, weshalb China ausgerechnet mit der Schweiz ein Freihandelsabkommen abgeschlossen habe. Dieses Abkommen ist einzigartig. Es war ein strategischer Zug, den China und die Schweiz machten.

Die Schweiz ist für die USA interessant für ein Freihandelsabkommen?

Insistieren Sie nicht! Im Moment steht ein Freihandelsabkommen nicht auf der Traktandenliste. Für die Amerikaner ist die Schweiz interessant, weil sie technologisch an der Spitze steht, in Europa liegt und unabhängig ist. Vom Markt her sind wir mit unseren bloss acht Millionen Einwohnern aber nicht sehr attraktiv. Für uns ist das umgekehrt. Wir sind am grössten Einzelmarkt auf dem Globus interessiert. Aber man muss wissen, dass das US-Geschäft sehr hart ist.

Es gibt die Befürchtung, dass Trump in Davos US-Unternehmen in die USA zurückholen will. Wie gross ist diese Gefahr?

Das steuerliche Angebot von Herrn Trump an seine amerikanischen Firmen, die sich anderswo auf der Welt niedergelassen haben, ist sehr attraktiv. Sie werden es sich überlegen, ob das der Moment ist zur Repatriierung. Die Nachhaltigkeit eines solchen Angebots muss aber gegeben sein. Und das ist nicht so klar. Wer schon einmal eine Konzernzentrale örtlich verlegt hat, weiss, wie aufwendig das ist. Die US-Firmen in der Schweiz haben attraktive Bedingungen. So gesehen, habe ich nicht wirklich Angst, dass sie sich auf den Nachhauseweg machen. Wir haben es selber in der Hand, die Attraktivität unseres eigenen Standorts mit der Steuervorlage 17 und der steten Verbesserung der weiteren Rahmenbedingungen attraktiv zu halten.

Das US-Finanzministerium führt die Schweiz auf einer Watchlist als möglichen Währungsmanipulator. Könnte die Schweiz ins Visier geraten?

Handelsminister Wilbur Ross sagte mir in Washington, es gebe kein Problem bei der Situation der Handelsbilanz zwischen den beiden Staaten. Wir haben schwierige Jahre hinter uns. Die USA setzten den Schweizer Banken massiv zu. Diese hatten keine Alternative, übernahmen das Diktat, setzten es um, richteten sich entsprechend ein. Damit sind die Amerikaner heute zufrieden. Meines Erachtens ist keine nächste Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Standort Schweiz zu erwarten.

Sie treffen am WEF auch Indiens Premierminister Narendra Modi. Wollen Sie dem Freihandelsabkommen Schub verleihen?

Selbstverständlich werde ich die Gelegenheit wahrnehmen, um Herrn Modi zu sagen, die Schweiz sei jederzeit bereit, weiterhin an den Verhandlungstisch zu sitzen. Unser Interesse ist ungebrochen. Knackpunkte sind der Schutz des geistigen Eigentums in der Pharmaindustrie und der Marktzugang für unsere Produkte. Das weiss Herr Modi ganz genau, ich traf ihn vor zwei Jahren als Bundespräsident.

Freihandelsabkommen mit dem Mercosur, Indien und irgendwann vielleicht mit den USA: Laufen da die Bauern nicht noch vehementer Sturm?

Der Bundesrat erarbeitete mit der Agrarpolitik 2022 eine Gesamtschau zur Landwirtschaft. Es war nicht intelligent, dass die Bauern im Affekt sagten, der Bundesrat wolle die Landwirtschaft preisgeben. Die Landwirtschaft ist dem Bundesrat äusserst wichtig, auch mir als Wirtschaftsminister selbstverständlich. Wir versuchen sie auf einen Kurs zu bringen, auf dem sie langfristig Qualitätsprodukte zu bezahlbaren Preisen produzieren kann. Auch die Landwirtschaft muss einen Beitrag leisten, damit wir weiterhin Freihandelsabkommen abschliessen oder erneuern können, um die Jobs in den anderen Branchen zu sichern. Das geht ohne Konzessionen im Agrarbereich nicht mehr. Wir nehmen die Landwirtschaft auch bei der Mercosur-Frage an den Tisch. Eine erste Einschätzung zeigt, dass die Flexibilität, die wir den Bauern abfordern müssen, nicht so gewaltig sein wird.

Wann holen Sie die Bauern an den Tisch?

Es gibt einen Fahrplan. Wir bereiten einen Mercosur-Agrar-Gipfel vor. Die Bauern gehören dazu. Wir schossen Ende Jahr ein bisschen über das Ziel hinaus. Ich gehe davon aus, dass wir die Grösse haben zurückzufinden.

Sprechen Sie von den Bauern?

Es gibt immer zwei Seiten.

Die Chance ist gross, dass Bundespräsident Alain Berset Trump trifft. Was raten Sie ihm?

Ich muss ihm gar nichts raten. Er weiss, was die Schweizer Regierung denkt. Er wird das von sich aus gut machen.

Nur: Was raten Sie ihm im Umgang mit Trump?

Jeder ist eine authentische Persönlichkeit. Deshalb sage ich: «Stay as you are. Take him as he presents himself.»