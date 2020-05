Bundesrat gibt grünes Licht für umstrittene Reorganisation von Agroscope

(rwa) Der Bundesrat hat am Freitag die Umsetzung der Strategie für die eidgenössische Forschungsanstalt Agroscope genehmigt. Damit werden die Kosten für Infrastruktur und Betrieb langfristig um jährlich 13 Millionen Franken sinken. Dank der Reform würden mehr Mittel für die Forschung frei und der Wissensaustausch mit der Praxis gestärkt, heisst es in einer Mitteilung des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).

Agroscope wird künftig aus einem zentralen Hauptstandort im freiburgischen Posieux bestehen und je einem regionalen Forschungszentrum im waadtländischen Changins und im zürcherischen Reckenholz. Hinzukommen eine Reihe von Versuchsstationen für spezifische Forschungsfragen. Heute ist Agroscope auf zwölf Standorte verteilt.

Kahlschlag ist ausgeblieben

Der Bund hatte im März 2018 über die Pläne für eine Restrukturierung informiert. Agroscope soll sich demnach auf spezialisierte Forschung konzentrieren und die Betriebskosten reduzieren. Als Ziel wurden Budgeteinsparungen von 20 Prozent avisiert. Ein Stellenabbau schien unausweichlich.

Die Pläne des Bundes hatten hohe Wellen geworfen. Kantone mit eigenen Standorten wie auch Politiker im eidgenössischen Parlament warnten vor einem Kahlschlag und kritisierten den Bundesrat für die Zentralisierung auf einen Hauptstandort. Das am Freitag vorgestellte Detailkonzept stellt nun einen Kompromiss dar. Wie der Bundesrat schreibt, ist die Strategie in engem Austausch mit den Kantonen und Branchen entwickelt worden.

Ostschweiz verliert Stellen, Romandie gewinnt

Die Auswirkungen für das Personal sind dennoch einschneidend. Zwar ist der geplante Abbau von 30 von 1000 Stellen relativ gering, doch jeder dritte Arbeitsplatz von Agroscope ist von der Umsetzung betroffen. Für 120 Angestellte wird der Arbeitsort in eine andere Region verlegt – etwa aus dem Grossraum Zürich in die Westschweiz.

Die Konzentration zeigt sich auch bei der Zahl der Mitarbeitenden an den einzelnen Standorten. So arbeiten im thurgauischen Tänikon künftig noch rund 30 Forscher, davor waren es 75. In Reckenholz sinkt die Zahl von 265 auf 225. In Posieux arbeiten dafür neu 450 Angestellte, davor waren es rund 140.