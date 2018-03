Die EU-Kommission hat verhalten positiv auf die von Aussenminister Ignazio Cassis präsentierte EU-Strategie der Schweiz reagiert: "Wir sehen einen starken Willen, an den noch offenen Punkten zu arbeiten", heisst es aus Brüssel.

Hierbei nennt die EU-Kommission explizit die Rolle des EU-Gerichtshofes (EuGH) in Streitfällen und die staatlichen Beihilfen. Letztere müssten geregelt werden, "um gleich lange Spiesse für unsere Unternehmen zu gewährleisten", schreibt die EU-Kommission am Montag in einem Mail an die Korrespondenten.

Die beiden Fragen müssen gemäss der Brüsseler Behörde im Rahmenabkommen geregelt sein. "Das Ziel ist und bleibt, die Arbeiten bis Ende 2018 abgeschlossen zu haben." Die EU-Kommission mahnt jedoch, "dass es bei den Verhandlungen 'kein Rosinenpicken' geben könne".

Ein Rahmenabkommen erlaube es der EU, weitere Marktzugangsabkommen mit der Schweiz ins Auge zu fassen. Dies entspreche auch dem Willen der EU-Staaten, schreibt die EU-Kommission weiter und verweist auf die Schlussfolgerungen der EU-Länder aus den Jahren 2014 und 2017. (SDA)