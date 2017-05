Für Daniela Schneeberger steht fest: «Die Liberalisierung der Post soll der Bevölkerung und der Schweizer Wirtschaft Nutzen bringen», betont die Baselbieter FDP-Nationalrätin. Mittlerweile aber traue offensichtlich nicht einmal mehr der Bundesrat den Abbauplänen der Konzernspitze. Um wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen, will der gelbe Riese bis 2020 gegen 600 Poststellen dichtmachen. Noch ist in vielen Kantonen völlig unklar, welche Filialen betroffen sein werden. Doch der Widerstand wächst – auch auf Bundesebene. Zahlreiche Vorstösse sind im Parlament eingereicht worden, um einen Kahlschlag zu verhindern.

Bisher hat sich der Bundesrat vorbehaltlos hinter die Pläne der Post gestellt. Nun aber sind plötzlich neue Töne zu hören: «Der Bundesrat ist sich bewusst, dass der Umbau des Postnetzes in Bevölkerung, Wirtschaft und Politik auf Widerstand stösst und als Leistungsabbau in der Grundversorgung wahrgenommen werden kann», schreibt die Landesregierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Schneeberger. Und weiter: «In einigen Kantonen und Randregionen ist grosser Unmut erkennbar.» Gerade in den ländlichen Regionen rege sich Widerstand.