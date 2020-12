Bundesrat begrenzt Fahrt in Skigebiete – mit weiteren Verschärfungen scheitert Berset vorerst

(sat) Der Bundesrat gibt den Kantonen eine letzte Chance. Statt die Schutzmassnahmen für die Festtage bereits jetzt für das ganze Land zu verschärfen, forderte die Landesregierung die Kantone mit schlechten Coronazahlen am Freitag eindringlich auf, nun aktiv zu werden. Am Dienstag will sich der Bundesrat zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen und Bilanz ziehen. Sinke die Zahl der Neuansteckungen und Hospitalisationen bis dann nicht wieder, will die Regierung laut Gesundheitsminister Alain Berset auf Freitag strengere Coronaschutzmassnahmen beschliessen.

«Die Situation ist beunruhigend», sagte Berset vor den Medien in Bern. Nach einer guten Entwicklung in den letzten Wochen habe sich die Situation in den letzten Tagen nämlich wieder verschlechtert. So seien die Ansteckungs- und Hospitalisierungszahlen am Freitag im 7-Tage-Vergleich erstmals wieder leicht gestiegen. Würden die Kantone nun nicht handeln, könne der Bundesrat auch selber regional mit Massnahmen eingreifen. Die Landesregierung könnte also auf Weihnachten und Neujahr hin in die Hoheit einzelner Kantonsregierungen eingreifen. Bei welchen Kantonen er denn besonders grossen Handlungsbedarf sehe, das wollte Alain Berset jedoch nicht sagen.

Begrenzung für geschlossene Verkehrsmittel

Für den Adventsalltag hat der Bundesrat die Schutzmassnahmen am Freitag allerdings bereits verschärft. So werden einerseits die Besucherzahlen beim Einkaufen weiter reduziert. Dies mit dem Hintergedanken, dass die Menschen ihre Einkäufe besser planen und es in den Geschäften keine Staus gibt. Zudem müssen Restaurantbetreiber künftig im ganzen Land die Kontaktdaten von mindestens einer Person pro Tisch erfassen.

Von speziellen Einschränkungen für Bergrestaurants oder das Après-Ski am Pistenrand hat der Bundesrat vorerst zwar abgesehen. Für alle geschlossenen Verkehrsmittel in Skigebieten – also Züge, Gondeln oder Kabinen – wird die Passagierzahl jedoch auf 60 Prozent der Kapazität beschränkt. Zudem herrscht auf allen Bahnen und beim Anstehen eine Maskenpflicht. Und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Neu müssen alle Bergbahnen ab Weihnachten zudem über eine kantonale Betriebsbewilligung verfügen. Damit nimmt der Bund die Kantone für den Wintersportbetrieb in Coronazeiten ebenfalls stärker in die Pflicht.

Auch das Privatleben hat der Bundesrat am Freitag weiter eingeschränkt. So ist Singen drinnen und draussen – ausser in der Familie und in der Schule – ab sofort verboten. Zudem wiederholt Berset die dringende Empfehlung des Bundesrats zu Homeoffice. Von der Einführung einer Pflicht zum Arbeiten zu Hause, wie dies der Bundesrat diese Woche den Kantonen in einer Vernehmlassung vorschlug, hat die Landesregierung am Freitag dagegen ein weiteres Mal abgesehen. In einer Mitteilung forderte der Verband Angestellte Schweiz die Arbeitgeber am Freitag dazu auf, das Homeoffice so vielen Mitarbeitenden wie möglich nur zu ermöglichen.

Heftiger Widerstand der Berggebiete

In einer Mitteilung begrüsst die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK) zwar grundsätzlich die Verschärfungen des Bundesrats. «Sicherer Wintersport kann möglich sein», wird GDK-Präsident Lukas Engelberger zitiert. Dazu müssten jedoch alle einen Beitrag leisten, nebst den Bergbahnen auch die Wintersportler.

In den letzten Tagen waren verschiedene Pläne zur Verschärfung der Coronaschutzmassnahmen des Bundesrats namentlich im Wintersportbereich publik geworden. Dagegen gab es von bürgerlichen Politikern aus den Berggebieten heftige Kritik. Umgekehrt gab es in den letzten Tagen wachsenden Druck aus dem nahen Ausland, die Schweiz möge sich deren Einschränkungen des Wintersports für die Festtage anschliessen.