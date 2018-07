«Unverhandelbar.» So absolut reagierte Paul Rechsteiner, oberster Gewerkschafter und SP-Ständerat, im Juni auf die Ankündigung von Aussenminister Ignazio Cassis, man müsse bei den Verhandlungen über das EU-Rahmenabkommen über die sogenannte Acht-Tage-Regel sprechen.

Es gebe überhaupt keinen Grund, hier einzuknicken, nur weil die EU sage, diese Frist passe ihr nicht. «Der Bundesrat hat rote Linien beschlossen – und die gelten!» Ohne die Acht-Tage-Regel könnten keine wirksamen Lohnkontrollen durchgeführt werden, so Rechsteiner weiter.

Nun reagiert Cassis' Bundesratskollege Johann Schneider-Amman in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger. Und er reagiert deutlich. Auf die Aussage hin, dass die Linke – insbesondere der oberste Gewerkschafter Paul Rechsteiner – ihm vorwerfe, den Lohnschutz aufweichen zu wollen, sagte er: «Es gibt einen Herrn, der auf eine leicht törichte Art versucht, mich öffentlich zu denunzieren.»

«Das kann auch ein Paul Rechsteiner nicht verbieten»

Man kenne sich schon lange, so Schneider-Ammann, über 30 Jahre. Wer jeweils wem was angeboten und angehängt habe, halte sich in etwa die Wage. Dennoch goutiere er die Art und Weise, wie öffentlich Druck gemacht wird, nicht.