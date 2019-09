Gesundheitsminister Alain Berset bei der Vorstellung der Prämien 2020 von einer "guten Neuigkeit" gesprochen. Er zeigte sich erfreut über die Erhöhung von "fast Null" für das nächste Jahr. Die Arbeit sei aber noch nicht getan.

Es handle sich um einen der niedrigsten Anstiege, sagte Berset vor dem Medien in Bern. Das sei eine gute, sehr ermunternde Antwort. Sie zeige, dass man gegen die steigenden Gesundheitskosten etwas unternehmen könne.

Allerdings sei das noch nicht das Ende, die Arbeit sei noch nicht getan, betonte er. Man müsse wachsam bleiben und bei den Anstrengungen nicht nachlassen. Die Kosten würden weiter steigen, wegen der demographischen und medizinisch-technologischen Entwicklung. "Wir müssen weiter kämpfen", sagte Berset, man müsse jedes Jahr Anstrengungen vornehmen.

Alle Beteiligten im Gesundheitswesen müssten ihre Verantwortung wahrnehmen. Es brauche weitere Massnahmen. Im vergangenen August wurde ein Massnahmenpaket vorgestellt, ein weiteres soll zu Beginn des nächsten Jahres vorgestellt werden.

Einsparungen von 1 Milliarde

Die Revision des Ärztetarifs Tarmed brachte Einsparungen von 500 Millionen Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Zudem habe durch das regelmässige Senken der Arzneimitteilpreise seit 2012 rund eine Milliarde Franken eingespart werden können.

Die Entwicklung in den Kantonen ist sehr unterschiedlich. Gemäss den Prognosen wird in zehn Kantonen die Prämie billiger (AG, BE, BS, LU, SH, SO, SZ, VD, ZG, ZH). Für die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Luzern präsentiert sich mit einem Minus von 1,5 Prozent die beste Situation.

Die Bevölkerung in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Neuenburg, Tessin und Wallis wird mindestens 1,5 Prozent mehr bezahlen müssen. Am stärksten ist der Anstieg in Neuenburg mit 2,9 Prozent. In den übrigen elf Kantonen liegt der Anstieg zwischen 0 und 1,5 Prozent.