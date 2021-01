Bundesrätin Amherd und die Armee sollen es richten: Nationalrat Martin Bäumle fordert Massenimpfungen

Israel macht vor, wie man es mit einer geeigneten Logistik schafft, innert kurzer Zeit möglichst viele Menschen zu impfen. Der Bund und die Kantone sind trotz genügend Zeit für eine adäquate Vorbereitung schwach unterwegs. Ich bin erschrocken, als das Bundesamt für Gesundheit sagte, die Schweiz könne bis zu 70'000 Personen pro Tag impfen. Das ist zu wenig. So würde es bis in den Sommer dauern, bis das ganze Land geimpft ist.

Was enttäuscht Sie?

Der Bund hat die Beschaffung des Impfstoffs ungenügend geplant. Die Bestellung für den jetzt zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer gab er am 9. Dezember auf, viel zu spät. Deshalb haben wir jetzt zu wenig Impfdosen zur Verfügung und hinken anderen Ländern hinterher. Zum Glück hat die Schweiz beim noch nicht zugelassenen Impfstoff von Moderna einigermassen rechtzeitig gehandelt.

Der Bund wäre aber ein grosses finanzielle Risiko eingegangen, wenn er voreilig bei vielen Herstellen Impfstoff bestellt hätte.

Im schlimmsten Fall wären die Ausgaben für Vorreservierungen wirkungslos verpufft. Meiner Meinung nach hätte der Bund dennoch schon in einer frühen Testphase der Impfstoffe Vorverträge mit 10 aussichtsreichen Kandidaten abschliessen sollen, damit beim Durchbruch möglichst rasch genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Die Kosten für die Vorreservierungen stehen in keinem Verhältnis zu den Milliardenausgaben, welche die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verursachen.

Hat der Bund versagt?

Die Beschaffung des Impfstoffs ist auf jeden Fall Bundessache. Hätte er seine Hausaufgaben gemacht, könnte die Schweiz bis Ende März bei einer sauberen Organisation praktisch die ganze Bevölkerung durchimpfen. Sie könnte die teuren Anticoronamassnahmen, die Milliarden kosten, lockern, und hätte einen riesigen Gegenwert. Hätte die Schweiz Anfang Jahr tatsächlich zu viele Impfdosen gehabt, hätte sie diesen zum Beispiel als humanitären Akt billig oder gratis zum Beispiel an Entwicklungsländer abgeben können.

Was erwarten Sie jetzt vom Bund?

Zunächst hoffe ich, dass der Impfstoff von Moderna bald die Zulassung erhält. Zu diesem sollte die Schweiz ja rascher und in grösseren Mengen Zugang haben. Dann verlange ich, dass der Bund generalstabsmässig Massenimpfungen plant. Verteidigungsministerin Viola Amherd sollte den Lead an sich reissen und die Armee beauftragen, die Logistik sicherzustellen. Die Armee verfügt über das nötige Know-how und könnte zum Beispiel in Kasernen Impfzentren aufbauen. In einem ersten Schritt sollten so pro Tag 100'000 Impfungen durch Gesundheitspersonal durchgeführt werden, später dann 200'000.