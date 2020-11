Bundesgericht: Walliser SVP-Nationalrat zu Recht wegen Rassendiskriminierung verurteilt

(rwa) 2014 hatte ein Onlineportal eine Meldung zu einer Schiesserei in einer Moschee in St.Gallen publiziert, bei der eine Person getötet worden war. Kurze Zeit später veröffentlichte Addor dazu auf Twitter und Facebook die Nachricht «On en redemande!», was sich sinngemäss mit «Wir bitten um mehr!» übersetzen lässt. Das Bezirksgericht Sion verurteilte ihn deshalb 2017 wegen Rassendiskriminierung zu einer bedingten Geldstrafe von 60 Tagessätzen und 3000 Franken Busse. Letzten April bestätigte das Kantonsgericht den Entscheid.

Gleicher Ansicht ist nun auch das Bundesgericht. Die Lausanner Richter wiesen am Mittwoch eine Beschwerde von Addor ab. Nach dem Verständnis eines «unbefangenen Durchschnittslesers» habe er mit seinem Wunsch nach Wiederholung der Tat die Leser seines Beitrags dazu eingeladen, sich über das tragische Ereignis in der Moschee zu freuen, argumentiert das Bundesgericht.

Drücke sich diese Freude spezifisch gegenüber Angehörigen einer bestimmten Religion aus, dann sei dies als Diskriminierung und Aufruf zu Hass zu werten. Das Bundesgericht kommt deshalb zum Schluss, dass der Tatbestand der Rassendiskriminierung erfüllt ist.