Der Tamil-Tigers-Prozess am Bundesstrafgericht ist am Dienstag fortgesetzt worden. Die Staatsanwältin des Bundes Juliette Noto rief den Anwesenden die Definition einer kriminellen Organisation in Erinnerung.

Es handle sich um eine strukturierte Gruppe, die auf Dauer ausgelegt sei, nach bestimmten Regeln funktioniere und in der die Erfüllung von Aufgaben klar aufgeteilt sei. Zweck der Organisation sei, sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, alles unter dem Mantel der Geheimhaltung.

Alle diese Punkte sah Noto im Fall der Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) erfüllt. Gleich verhalte es sich beim in der Schweiz tätig gewesenen World Tamil Coordinating Commitee (WTCC).