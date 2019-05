«Echt Pelz – echt grausam»: Mit diesem Slogan kämpft der Zürcher Tierschutz gegen Pelze, die etwa Kapuzen zieren, oder Wintermützen. Tierschützer kritisieren die Haltung von Kaninchen, Nerzen oder Füchsen, beispielsweise auf Pelzfarmen in Asien. Jetzt will der Bund die Deklaration der Echtpelze neu regeln. Aber nicht so, wie es den Tierschützern vorschwebt.

Das Bundesamt für Veterinärwesen (BLV) hat vor, die Pelzdeklarationsverordnung in verschiedenen Punkten anzupassen. Heute läuft die Vernehmlassung dazu ab. Verkaufsstellen von Pelzprodukten sollen künftig etwa verpflichtet werden, echte Pelze eindeutig und mit der Deklaration «Echtpelz» zu deklarieren. So sollen auch Laien zwischen Kunst- und Echtpelz unterscheiden können, und natürlich haben dagegen auch die Tierschützer nichts einzuwenden. Ihnen stösst ein anderer Passus sauer auf.

Hintertür für Qualpelze

Es geht dabei um die Herkunftsdeklaration. Zu dieser sind die Verkäufer schon heute verpflichtet: Sie müssen angeben, aus welchem Land ein Pelzprodukt stammt. Allerdings ist dies in der Praxis ganz einfach. Auf Pelzauktionen, so heisst es in den Erläuterungen des BLV, würden den Einkäufern «nicht konsequent verlässliche Informationen über die Herkunft und Gewinnungsart der Pelze» weitergegeben. In solchen Fällen will der Bund die Angabe «Herkunft unbekannt» ermöglichen.