Die sogenannten Integrationsvorlehren gehen auf einen Bundesratsentscheid von Ende 2015 zurück. Die ersten Lehrgänge in 12 Berufsfeldern, neben der Logistik- und Gastrobranche auch in der Landwirtschaft, beginnen in diesen Tagen. Sie dauern ein Jahr und sind wie die Berufslehren dual organisiert.

Die Lehrlinge verbringen also Wochentage sowohl auf dem Betrieb als auch in der Schule. Das Pilotprojekt dauert bis 2021. Jedes Jahr sollen 800 bis 1000 anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene die Vorlehre abschliessen und auf eine weitergehende berufliche Ausbildung vorbereitet sein. 18 Kantone machen mit (darunter etwa Aargau, Solothurn, beide Basel, Zürich, St. Gallen oder Luzern). Der Bund beteiligt sich mit 13 000 Franken an den Kosten pro Arbeitsplatz. (dfu)