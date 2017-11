Regelmässig erzielen Schweizer Lehrlinge an den Weltmeisterschaften Topresultate. Erst vor wenigen Wochen gelang ihnen bei der WM in Abu Dhabi das bisher beste Resultat: Sie holten 20 Medaillen, darunter 11 goldene. Nur China war mit 30 Auszeichnungen besser. Allerdings stellt das Land seine Schützlinge mehrere Monate frei, um sich auf die WM vorzubereiten. An den «World Skills» treten in 50 Berufen die besten Jugendlichen aus aller Welt an. Sie müssen über mehrere Tage verschiedene Tätigkeiten ausführen. Die Schweiz ist in den Berufen Schreiner, Zimmermann, Koch oder Landwirtschaftsgärtner top. Auch die Automechaniker gewannen eine Goldmedaille. Begrüsst wurden die Sieger Ende Oktober von Hunderten Fans und Bundesrat Schneider-Ammann in Zürich.