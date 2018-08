«Hören Sie den Regen?» Ruedy Zgraggen hält den Telefonhörer ans Fenster seines Büros im urnerischen Attinghausen. Der Präsident des Schweizerischen Raufutterverbandes will damit zeigen: Nicht überall in der Schweiz ist die Situation für die Landwirte aufgrund der Trockenheit drastisch. , sagt Zgraggen. Sonst würden die Bauern Hamsterkäufe machen – und die Futterpreise in die Höhe schnellen. Zgraggen zeigt zwar Verständnis dafür, dass der Bund die Importzölle für Heu senken wird, wie er gestern bekannt gab. Doch dass er die gleiche Massnahme auch für andere Raufutter wie Silomais ergreift, gefällt ihm nicht. «Wir können heute noch nicht sagen, wie die Maisernte ausfallen wird», kritisiert Zgraggen. Und schiebt nach: «Wir müssen den Schweizer Markt fördern.»

Wo soll man denn noch kaufen?

Drei Franken pro 100 Kilogramm beträgt heute der Importzoll auf Raufutter. Der Preis für 100 Kilogramm Luzerne liegt bei ungefähr 45 Franken. Er sei in den letzten Tagen um bis zu zehn Franken gestiegen, sagt Ralf Bucher, Geschäftsführer des Aargauer Bauernverbandes. «Bei diesen Preissteigerungen würde man an der Börse von Panikkäufen reden», sagt Bucher.