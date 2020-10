«Bürokratiemonster»: SVP unterstützt Referendum gegen das CO2-Gesetz

(dpo) Das vom Parlament in der Herbstsession verabschiedete CO 2 -Gesetz sei «total missraten», sagte SVP-Präsident Marco Chiesa am Dienstag vor den Medien in Bern. Mit weiteren Parteiexponenten bezeichnete er das Gesetz als ein «Bürokratiemonster», das die Allgemeinheit in den kommenden Jahren 30 bis 40 Milliarden Franken kosten werde. Gemäss dem Solothurner Nationalrat Christian Imark fallen damit für einen vierköpfigen Haushalt jährlich rund 1'500 Franken Mehrkosten an.

Die Schweiz habe nur einen äusserst beschränkten Einfluss auf das weltweite Klima, sagte der Tessiner Ständerat Marco Chiesa weiter. Zudem sei sie bereits ohne CO 2 -Gesetz energietechnisch vorbildlich unterwegs und habe die Pro-Kopf-Emissionen in den letzten zehn Jahren um 20 Prozent reduziert. «Wenn diese Reduktion weiter anhält, werden wir bis 2030 eine Halbierung des Pro-Kopf-Austosses erreicht haben, es braucht dafür keine neuen Verbote», so Imark.

Glaube an saubere Technologien

Statt neuen Regulierungen brauche es Investitionen in innovative Technologien, die auf «freiwilliger Basis» getätigt werden, sagte die Thurgauer Nationalrätin Diana Gutjahr. Denn die Bereitschaft von Wirtschaft und Wissenschaft, neue und saubere Technologien auf den Markt zu bringen, ist nach Ansicht der SVP noch nie so hoch gewesen. Weiter kritisiert die Partei, dass mit dem neuen CO 2 -Gesetz der Staat in den Ersatz von Öl- und Gasheizungen vorschreibe

Die SVP unterstützt deshalb das Referendum gegen das CO 2 -Gesetz, welches diverse Wirtschaftsverbände ergriffen haben. Zum Komitee zählen unter anderem der Dachverband der Brennstoffhändler Swissoil, der Automobil Club der Schweiz (ACS) und der Nutzfahrzeugverband Astag. Doch auch von linker Seite stösst das neue Gesetz auf Widerstand. Fünf welsche Regionalgruppen der Organisation Klimastreik Schweiz haben ebenfalls angekündigt, das Referendum ergreifen zu wollen.