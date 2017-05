Der Moderator begrüsst sie mit «Habemus Doris Leuthard». Die Bundespräsidentin, am Sonntag noch in Rom an einer 27-minütigen Privataudienz bei Papst Franziskus, ist am Montagabend zurück im innenpolitischen Alltag. Sie tritt am SwissTech Convention Center in Ecublens (VD) vor Vertretern des Verbands der mechanischen Industrie der Westschweiz auf.

«Vielleicht», sagt der Moderator, «hat Frau Leuthard beim Papst ja ihre Meinung zur Energiestrategie geändert.» Die Bundespräsidentin setzt ein breites Lachen auf. Im Gegenteil. Ihre Meinung habe sich eher verstärkt, sagt sie. «Auch die katholische Kirche steht hinter der Energiestrategie.»

Leuthard hat die Lacher auf ihrer Seite – und das Publikum schon beinahe im Sack. Dreissig Minuten referiert sie, frei, trotz Französisch. Auf ihr Manuskript wirft sie nur ab und zu einen Blick. «Phänomenal» sei es, wie Leuthard die Energiestrategie auf Deutsch, Französisch und Italienisch vertrete, sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Sie war in den Diskussionsendungen dreier Landessprachen aufgetreten: «Arena» (SRF), «Infrarouge» (TSR) und «Democrazia diretta» (TSI).

Doris Leuthard ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht. In der Regierung ist sie die starke Figur und als Infrastrukturministerin die Herrin über Milliarden. Sie gibt in zentralen Themen wie Umwelt, Verkehr, Energie, Medien und Digitalisierung den Takt vor. Dabei legt sie einen ausgeprägten Gestaltungswillen an den Tag: Im Verkehrsbereich mit den Fonds für die Finanzierung von Schiene und Strasse.

Im Medienbereich mit der Stärkung der SRG als öffentlich-rechtlicher Sender. Und in der Energie mit der Strategie 2050, die für Schweizer Verhältnisse einer Revolution gleichkommt. Am 21. März stimmt die Bevölkerung über sie ab.

2017 prägt Leuthard das Land noch stärker, weil sie zum zweiten Mal nach 2010 Bundespräsidentin ist. Drei Stichworte prägen ihr Präsidialjahr: Orientierung, Kooperation und Brücken bauen. Am WEF hielt sie fest, in Zeiten fundamentalen Wandels sei Orientierung nötig: «Wir brauchen Leuchttürme, die uns die Richtung weisen und Sicherheit und Stabilität geben.»

Und in ihrer Ansprache beim Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping hob sie die Herausforderungen hervor, «die wir nur gemeinsam durch Kooperation lösen können». Am Tag der Kranken betonte sie die Brücken zwischen allen Menschen.

Eine wichtige Veränderung lässt sich bei Leuthard 2010 mit dem Wechsel vom Wirtschafts- (WBF) ins Infrastrukturdepartement (Uvek) beobachten: Der Staat gewann in ihrem Verständnis an Bedeutung. Während sie im WBF vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) als Gralshüterin der liberalen Wirtschaftsordnung herausgefordert und damit auch gezügelt wurde, spielen im Uvek die staatsnahen Betriebe per se eine wichtige Rolle. Leuthard sieht die Rolle des Staates heute darin, einen Rahmen zu setzen.