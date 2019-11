Brrr, ist das kalt! Der erste Frost der Saison ist da

Doch mit dem milden Wetter ist vorerst Schluss: In der Nacht auf heute wurde an vielen Orten der Schweiz Minus-Temperaturen gemessen, wie SRF Meteo in einem Tweet schreibt:

Kaltstart in den Tag: stellenweise auch in tiefen Lagen #Frost 🌡️⤵️. In #Thun /BE aktuell -0.9 Grad, das ist dort der erste Frost der Saison. #brrr ^jz pic.twitter.com/hDJMlzyh91

In Thun herrschte mit -0,9 Grad um 4.40 Uhr zum ersten Mal in diesem Herbst Frost, so die Meteorologen weiter. Und auch tagsüber ist nicht mit viel Wärme zu rechnen: Die Höchstwerte werden so um die 9 Grad liegen. Immerhin ist in der Ostschweiz noch ein bisschen die Sonne zu sehen, bevor dann die Wolken überhand nehmen. (mlu)