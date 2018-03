Zum royalen Jubiläumsbesuch liessen sich die örtlichen Behörden etwas einfallen. Zwei Gondeln der Gotschnabahn wurden mit der Aufschrift "HRH The Prince of Wales – Celebrating 40 years skiing in Klosters“ versehen.

Zudem will die Gemeinde ihren berühmtesten Stammgast am Sonntagabend feiern mit einem öffentlichen Empfang auf der Curlingbahn bei der Arena. Alt-Bundesrat Adolf Ogi soll auch zugegen sein.

An dieser öffentlichen Veranstaltung, die gemäss Programm 15 Minuten dauert, dürften Fotos gemacht werden, aber keine Interviews, wie die Medienstelle der Destination Davos Klosters am Freitag mitteilte. Danach zieht sich der Thronfolger zurück zu einem "geschlossenen Abend mit geladenen Gästen", wie es weiter hiess.