Die Sprache ist ihr wichtig: «Nein, nein das Interview führen wir auf Deutsch», sagt Sarah Springman. Seit 20 Jahren ist die Britin an der Zürcher Elite-Universität tätig, erst als Professorin, seit 2015 als Rektorin. In ihrem Büro im altehrwürdigen Hauptgebäude lädt sie an den kleinen Tisch zum Gespräch. Draussen in den Hallen sitzen die Studierenden an ihren Laptops und tüfteln an den Erfindungen der Zukunft: «Die jungen Menschen sind heute leistungsorientierter und zielstrebiger», sagt sie. Doch sie erkennt auch neue Schwächen.

Die ETH will gemäss einem Strategiepapier bis zu hundert zusätzliche Professuren schaffen. Warum benötigen Sie in den nächsten sieben Jahren so viele neue Lehrstühle?

Sarah Springman: Die Frage ist vielmehr, was braucht die Schweiz in 30 Jahren? Danach richtet sich die ETH aus. Wir haben Lücken in unserem Portfolio, die wir schliessen möchten. Zulegen können wir zum Beispiel im Bereich Gesundheit und bei der Entwicklung von Medikamenten. Dabei spielen neue Technologien eine entscheidende Rolle. Wir wollen die klügsten Köpfe finden und zu uns holen.

Ist die US-Eliteuniversität Stanford Ihr Vorbild? Sie fördert Startups, viele Absolventen gründen schnell eine eigene Firma.

Wir sind die ETH, wir schauen auf uns. Trotzdem brauchen wir nicht nur brillante Forschung, sondern auch den Transfer in die Wirtschaft. Das passiert schon heute. Die ETH wird aber verschiedene neue Projekte vorantreiben. Wir möchten Absolventen mit guten Ideen auch nach dem Studium coachen, damit ihre Firmen ein Erfolg werden.