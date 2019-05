Eine wissenschaftliche Studie lässt Zweifel an der Qualität des Herzzentrums des Zürcher Kinderspitals aufkommen. Es geht um das sogenannte Hypoplastische Linksherzsyndrom. Babys, die mit diesem schweren Herzfehler auf die Welt kommen, müssen kurz nach der Geburt operiert werden. Es braucht drei Eingriffe am baumnussgrossen Herzen der Neugeborenen. Während der ersten Operation und in der Zeit bis zur zweiten ist das Risiko am grössten, dass die Kinder sterben.

Wie viele überleben, ist einer der Indikatoren dafür, wie gut ein Kinderherzzentrum ist. Das Herzzentrum des Kinderspitals sieht in einer Studie, die das Krankenhaus selber veröffentlich hat, nicht gut aus: Gemäss diesen Zahlen starben mehr als doppelt so viele Kinder wie in anderen Spitälern. Zugleich erzählen Insider von «Extremzuständen» in der Klinik, von jahrelangen Streitereien, die die Behandlung der Kinder beeinflussen würden.

57 operierte Kinder wurden in der Studie erfasst. Davon starben 22 bis zur zweiten Operation. Das heisst: 39 Prozent der Eltern mussten ihr Baby beerdigen. Die Zahlen stammen aus den Jahren 2001 bis 2014, und sie sind nicht gut. Das Kinderherzzentrum Giessen (D) hat eine Studie mit Zahlen von 1998 bis 2013 durchgeführt, die in Datenbanken mit medizinischer Literatur abrufbar ist: In Giessen starben lediglich 15 Prozent der Kinder.

Das Kinderspital im holländischen Utrecht weist zwischen 2004 und 2010 eine Todesrate von 19 Prozent aus.

Ein Teil der Unterschiede mag durch Unterschiede in den Studien erklärbar sein, doch eine doppelt so hohe Sterblichkeitsrate wirft Fragen auf.