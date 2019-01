Ein riesiges Aufgebot an Feuerwehrleuten aus Chur und Umgebung bekämpfe die Flammen, sagte René Schuhmacher, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, der Agentur Keystone-SDA auf Anfrage. Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnblocks neben der Garage seien evakuiert worden.

Am Donnerstagmorgen teilte die Kantonspolizei Graubünden in einem Communiqué mit, dass die Einstellhalle, mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge sowie weitere Gebäudeteile bei dem Grossbrand beschädigt worden seien. Eine Person wurde laut den Angaben wegen Atembeschwerden in ein Spital eingeliefert.

Die Einstellhalle, in die auch eine Tankstelle integriert ist, sei durch den Brand komplett beschädigt worden. Die Tankstelle habe bei der Brandbekämpfung geschützt werden können und sei nach ersten Erkenntnissen nur oberirdisch beschädigt worden.

Millionenschaden durch Feuer

In der Einstellhalle befanden sich gemäss dem Communiqué über zwanzig einsatzfähige Postautos, zu reparierende Fahrzeuge sowie Privatfahrzeuge von Angestellten. Nach ersten Erkenntnisse brannten diese komplett ab. An weiteren Fahrzeugen sowie an angrenzenden Gebäudeteilen entstand ebenfalls Sachschaden. Dieser beträgt nach ersten Erkenntnissen insgesamt mehrere Millionen Franken.

Die Stadtpolizei Chur sperrte mit einem Aufgebot von über fünfzehn Personen die Umgebung. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittele nunmehr die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände, die zum Brand führten.