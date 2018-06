Auch Bundesrätin Doris Leuthard sprach sich dafür aus, einen weiteren Anlauf zur Marktöffnung zu nehmen. 2016 hatte der Bundesrat diese auf Eis gelegt – unter anderem, weil die Meinungen stark auseinandergingen.

Die Strombranche ist sich bis heute nicht einig. Der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen äusserte sich kürzlich in seiner Zeitschrift kryptisch: Es gehe nicht einfach um ein «Ja» oder «Nein»; vielmehr sei die «Marktöffnung im Gesamtkontext zu betrachten». Dass der Dachverband nur vage bleibt, liegt an den divergierenden Interessen der Stromfirmen, die teils viele, teils gar keine Kunden in der Grundversorgung haben. Der Energiekonzern Axpo etwa setzt sich für die Liberalisierung ein. Auch Alpiq ist dafür – allerdings gekoppelt an ein neues Marktmodell, in dem die Schweizer Wasserkraft Platz finde.

Angst um die Wasserkraft

Gegen eine Liberalisierung ist unter den heutigen Rahmenbedingungen der Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber (DSV), der 500 Energieversorgungsfirmen in zwölf Kantonen vertritt. Präsident Peter Lehmann warnt, bei einer Marktöffnung würde günstiger Kohlestrom aus dem Ausland der hiesigen Wasserkraft zu schaffen machen. «Ein grosser Teil der Konsumenten würde den günstigsten Strom kaufen», sagt er. Das zeige die Erfahrung beim Verkauf von Ökostrom. «Unsere Wasserkraft würde dadurch noch schlechtergestellt», mahnt er. «Entweder müssten wir diese noch stärker unterstützen – oder sterben lassen.» Gefährdet würde auch die Versorgungssicherheit, sagt Lehmann.

Eine Studie des Bundes zeigte vor kurzem: Jene Firmen, die gebundene Kunden haben, standen in den letzten Jahren finanziell besser da. Will der DSV also einfach seine Pfründe verteidigen? Nein, sagt Lehmann. Die Grundversorgung sei zu 100 Prozent reguliert, gibt er zu bedenken. Eine Tür lässt Lehmann indes offen: Wenn der Bundesrat aufzeigen könne, wie bei einer Liberalisierung die Versorgungssicherheit und die Belastung der Umwelt nicht verschlechtert wird, könne man wieder darüber diskutieren.