Ein 32-jähriger Mann watete - begleitet von zwei Kindern - durchs Sumpfgebiet am Ufer und schlug Alarm. Die Freiburger Kantonspolizei leitete in der Folge zusammen mit der Rettungsgesellschaft von Estavayer-le-Lac FR eine grössere Suchaktion ein.

In der Nähe der Stelle, an der das Schiff gekentert war, wurde der 51-jährige schliesslich gefunden. Er war bei Bewusstsein, aber unterkühlt, wie die Freiburger Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Alle vier Verunglückten wurden medizinisch untersucht. Der 32-Jährige und die beiden Kinder blieben unverletzt, der 51-jährige wurde nach Payerne VD ins Spital gebracht. Er ist nicht lebensgefährlich verletzt.