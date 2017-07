Es ist ein kalter, verregneter Samstagnachmittag, als das Flugzeug im Wald im aargauischen Würenlingen zerschellt. Kurz nach dem Start in Kloten explodiert am 21. Februar 1970 eine Bombe im Frachtraum der Swissair-Coronado mit der Flugnummer SR 330 auf dem Weg von Zürich nach Tel Aviv. Um 13.33 Uhr meldet Kapitän Karl Berlinger dem Tower in Kloten: «Emergency, we have smoke on board. We can’t see anything.» Aber da ist es schon zu spät. Eine halbe Minute später folgt der letzte Funkspruch aus dem Flugzeug: «330 is crashing. Goodbye everybody. Goodbye everybody.»

47 Menschen sterben bei dem Absturz. Das Flugzeug und die Menschen an Bord werden in Stücke gerissen. Ganz in der Nähe befindet sich damals der Atomreaktor Würenlingen des Eidgenössischen Instituts für Reaktorforschung (heute PSI). Es ist bis heute der schwerste Terroranschlag in der Schweiz. Die Bombe wurde angeblich in München als Paket von zwei Jordaniern aufgegeben. Die beiden gehören der Palästinensischen Befreiungsfront an. Weil ein Flugzeug der israelischen Fluggesellschaft El Al kurzfristig umgeleitet wurde, landete das Paket auf dem Weg nach Tel Aviv im Bauch der Swissair 330. Kurz nach dem Start explodiert die mit einem Höhenmesser ausgerüstete Bombe und löst den Brand aus, der zum Absturz führt. Zwei Tage später erlässt die Staatsanwaltschaft Bülach Haftbefehl gegen die mutmasslichen Täter Sufian Kaddoumi und Badawi Jawher.

Im Dezember 1970 reicht der Staatsanwalt seinen Bericht bei der Bundesanwaltschaft ein. Am 3. November 2000 werden die Ermittlungen in aller Stille eingestellt, die Täter werden nie gefasst. 2016 macht der «NZZ»-Journalist Marcel Gyr in seinem Buch «Schweizer Terrorjahre – Das geheime Abkommen mit der PLO» publik, dass es ein Stillhalteabkommen zwischen der Schweiz und der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO gab. Der Deal war, dass die PLO von weiteren Terroranschlägen in der Schweiz absieht; im Gegenzug sollte sich die Schweiz auf diplomatischer Ebene für die Palästinenser einsetzen. (af)