Blocher verteidigt harten Kurs – Widerhall für Estermanns Kritik von SVP-Basis

(sat) Im Herbst hat die SVP bei den Wahlen verloren. Unter anderem als Folge davon will Albert Rösti im Frühling als Präsident der wählerstärksten Partei der Schweiz zurücktreten. In den Diskussionen um die Nachfolge des Berners an der Parteispitze werden seither zunehmend auch Fragen laut nach der künftigen Ausrichtung der Volkspartei.

Jüngstes Kapitel: Am Mittwoch kritisiert die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann im «Echo der Zeit» von Radio SRF die Strategie ihrer Partei der letzten Jahr. «Wenn wir schon sagen, etwas ist schlecht, dann müssen wir eine bessere Idee im Hinterkopf haben.» Und diese müsse der Öffentlichkeit auch präsentiert werden. Einfach nur Nein-sagen gehe nicht. Das habe ihre Partei im Wahlkampf etwa bei der Klimafrage verpasst.

Überhaupt habe sie «oft das Gefühl», so Estermann gegenüber SRF, dass die Leute, die in den Parteigremien oder im Bundeshaus sässen, «schon vergessen haben, dass ein einfacher Arbeiter oder eine Hausfrau ganz andere Probleme» hätten. Und diese potenziellen Wählerinnen und Wähler erwarteten eben von der Politik auch Antworten auf diese Fragen. Dazu zählt Estermann etwa die Lösung des Renten-Problems oder die steigende Last der Krankenkassenprämien.

«Ich denke, wir müssen unsere Linie beibehalten», antwortet Marco Chiesa, Tessiner Ständerat und Mitglied der Parteileitung der SVP Schweiz, Radio SRF auf Estermanns Vorwürfe. Als wählerstärkste Partei müsse die SVP aber auch für die Renten- und Krankenkassenprämien-Frage eine eigene Lösung finden.

Doch damit nicht genug der Kritik an den nationalen Parteigremien. Dass Parteikader verschiedentlich die Kantonalparteien für Verluste bei den Wahlen im vergangenen Herbst verantwortlich gemacht hätten, stösst zum Beispiel in Schwyz sauer auf. «Wir stellen fest, dass seitens der SVP Schweiz – namentlich in der Fraktion – in vielen Dossiers eine zu harte Oppositionshaltung vorherrscht», erklärt Roland Lutz, Präsident der Kantonalpartei. Dies verunmögliche es, an Kompromissen teilzunehmen. Nur so könne sie am Ende auch Erfolge vorweisen. Lutz' Forderung: «Wir brauchen primär Aussicht auf Erfolge, Motivation und nicht Befehlston.»