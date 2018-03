Wollen auch Sie sich noch ins Blech-Getümmel am Gotthard stürzen, um an Ostern ein paar Sonnenstrahlen zu ergattern? Dann tun Sie gut daran, sich die Tipps von den Verkehrsexperten von Viasuisse durchzulesen. Denn trotz dem alljährlichen Stau-Wahnsinn am Gotthard gibt es auch noch Zeiten, in denen man relativ flüssig vorwärts kommt. Wir wünschen Ihnen viel Geduld und ein erholsames Oster-Wochenende! (luk)